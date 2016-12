PRF-AC recupera microônibus roubado e prende motorista por receptação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta sexta-feira (23) em Xapuri, na BR-317, um microônibus Fiat roubado em Rio Branco no dia 09 de dezembro. O homem que dirigia o veiculo, de 32 anos de idade, foi preso em flagrante por receptação. Ele também não portava a CNH.

Para tentar burlar a fiscalização da PRF, o motorista fez uma lotação com seis passageiros no veiculo, mas foi parado pelos policiais e durante entrevista acabou confessando o crime. Ele disse que levaria o microônibus para Epitaciolândia e o entregaria para um boliviano atravessar a fronteira. Revelou ainda que receberia R$ 1200 reais pelo transporte, e que o dinheiro seria usado para pagar uma divida com traficantes de drogas.