Prefeitura, Governo e comunidade já tem tudo pronto para o tradicional Réveillon na Base

A programação do Réveillon da Base começa ás 21h do dia 31 de dezembro com o show da cantora Sandra Melo, que anima a festa até às meia-noite, quando será feita a contagem regressiva para entrada do Ano Novo, e começa a tradicional queima de fogos. Da 0h em diante a animação musical fica por conta do grupo Na Base do Samba, banda de pagode da própria comunidade.

Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre estabeleceram parceria com a comunidade e já tem tudo pronto para a realização dessa grande festa que há mais de 30 anos é organizada pelos moradores do bairro da Base nas margens do Rio Acre – e há mais de uma década esse evento é apoiado pela Fundação Garibaldi Brasil.

O bairro da Base recebeu uma grande intervenção de limpeza e manutenção viária nos últimos dias visando os preparativos para a Festa da Virada. A Prefeitura também realizou um amplo serviço de melhoria da iluminação pública, visando maior comodidade e segurança para o público.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) fechará o trânsito na esquina da loja Banca dos Plásticos e nas proximidades da Tecidos Cuiabá, mantendo liberado o acesso à Ponte Metálica durante todo o réveillon. No Novo Mercado Velho, nas proximidades do palco da festa, segue a Feira Natalina de Economia Solidária, evento organizado pela Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado e Fórum de Economia Solidária.