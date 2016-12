Prorroga data de inscrição de concurso para médicos especialistas

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou até o dia 6 de janeiro de 2017, o período de inscrições do Concurso Público Simplificado para Contratação Temporária de Médicos Especialistas. São 2 vagas para Pediatria, 4 para Ginecologia e 1 para Psiquiatria, que atuarão nas Unidades Básicas de Saúde da capital.

Os interessados em realizar a inscrição deverão se dirigir ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, na Avenida Ceará, nº 3.335 – Bairro Abrão Alab, no horário entre as 08h e as 13 horas até o dia 6 de janeiro de 2017.

O processo será realizado através de análise de currículo, conforme Edital SEMSA 01/2016, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.955, de 15 de Dezembro de 2016. Para mais informações, entrar em contato através dos telefones 3213-2518 ou 3213-2544.

