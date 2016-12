Segurança Pública trabalha para proteger a sociedade

Durante todo o mês de dezembro, a Segurança Pública se mobiliza para garantir um Natal e Reveillon com paz e tranquilidade para a população acreana. O intuito das forças policiais é inibir a ação delituosa, bem como: roubos, furtos e extorsões, principalmente na semana em que o governo irá realizar o pagamento do décimo terceiros salários aos funcionários públicos.

A Polícia Militar (PM) realiza diversas operações no centro e em bairros de Rio Branco. Operações Papai Noel, Arrastão, Madrugada Segura, Boemia e Saturação Máxima, consistem em abordagens em bares, em pedestres e patrulhamento na periferia.

“Cerca de 50 policiais trabalham diariamente nessas operações. Nos próximos dias, um grande volume de dinheiro entrará em circulação e isso faz com que desperte a atenção de meliantes, mas todo cuidado é pouco. Estamos fazendo a nossa parte e a população tem que ter mais cuidado na saída de bancos, com seus objetos pessoais para não ser surpreendida”, explicou o subcomandante da PMAC, coronel Ricardo Brandão.

Essa semana as atenções foram voltadas ao sistema prisional, pois uma ação elaborada pela equipe do monitoramento eletrônico resultou na fiscalização em cerca de 500 reeducandos que utilizam tornozeleiras eletrônicas.

Na última terça-feira, 20, uma revista foi feita na maior unidade prisional do Acre, Francisco D’Oliveira Conde, que resultou na apreensão de ilícitos, como estoques e celulares. A Polícia Civil fez a catalogação do material apreendido e os responsáveis foram autuados.

Os trabalhos da Polícia Civil foram intensificados neste mês, os serviços de inteligência e investigação, com agentes trabalhando em regime de plantão visam identificar e prender pessoas envolvidas com crimes de tráfico de drogas, roubos, interceptação e associação ao crime organizado.

Segurança nas vias

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), desenvolve atividades educativas de conscientização de pedestres e condutores sobre normas de circulação em dias que antecedem as datas comemorativas.

De acordo com a diretora de operações do Detran, Shirley Torres, a Operação Álcool Zero, está sendo feita em pontos estratégicos com foco de educar, fiscalizar e salvar vidas no trânsito. “Nosso objetivo é que as pessoas se divirtam com responsabilidade, pois quem for flagrado dirigindo alcoolizado, será autuado e multado no valor de pouco mais de R$ 1.900”, esclareceu.

Atenção às comemorações

Boa parte da população tem o hábito de comemorar as festas de fim de ano com fogos de artifícios, mas é preciso ter cuidado para que a festa não acabe em tragédia, como explica o major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão.

“Os acidentes com fogos de artifício podem variar desde queimaduras externas, internas e nas vias aéreas, amputações traumáticas e até levar à morte. Uma dica é verificar a procedência do produto, manusear de forma correta e não deixar que crianças se apoderem dos fogos”, ressaltou o militar.