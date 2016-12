Diminuição do Congresso é a consulta pública mais popular

O site do Senado registra este ano um número 12 vezes maior de pessoas que opinaram sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Dos 193.168 participantes do espaço E-Cidadania em 2015, saltou para 2.409.669 em 2016.

De acordo com o Correio Braziliense, o assunto que mais recebeu votos foi a PEC que reduz em 25% o número de deputados federais e em e 33% o número de senadores. No total, foram 1.033.666 votos, sendo 1.027.267 (99,3%) a favor de ter menos parlamentares e 6.399 (0,7%) contra.

O segundo assunto que mais recebeu votos foi a regulamentação do aborto. Dos 402,1 mil que se manifestaram sobre a regulamentação do aborto voluntário no Sistema Único de Saúde (SUS), 206,4 mil foram a favor e 195,7 mil foram contra.

O terceiro assunto com mais manifestações é referente ao projeto escola sem partido, que proíbe docentes de darem a sua opinião política em sala de aula. Dos 388,9 mil votos, 202,3 mil são contra e 186,6 mil a favor.

Durante o debate da PEC do teto de gastos públicos, o senador Randolfe Rodrigues defendeu a redução do número de parlamentares para equilibrar as contas públicas. No projeto, o número de deputados cairia de 513 para, no máximo, 385, sendo de 6 a 53 cadeiras por estado. Já os senadores, cairia de três para dois por estado, passando de 81 para 54.