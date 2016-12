Governo vai distribuir mais de 300 mil mudas frutíferas no Acre

Com o objetivo de incentivar o aumento da produção de frutas no estado, contribuir para o reflorestamento de áreas degradadas e proporcionar mais renda aos produtores familiares, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), começa nos próximos dias a distribuir mais de 310 mil mudas de espécies frutíferas.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, a ação vai beneficiar 589 famílias de Bujari, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano, com a distribuição de mudas de laranja, limão, tangerina, acerola, graviola, cupuaçu, abacaxi e açaí.

Parte das mudas que serão destinadas aos produtores já chegou ao Acre. A entrega se inicia na próxima quinta-feira, 29, em Sena Madureira, onde 98 famílias serão beneficiadas e irão receber 16 mil mudas, e no Bujari, onde serão 11,5 mil mudas para 56 famílias.

“Aqui em Sena vamos beneficiar quatro associações nos projetos de assentamento Uirapuru e Joaquim de Matos. O sentimento é de muita satisfação porque entendemos que essas mudas são importantes para a segurança alimentar, para o fortalecimento da produção e para ajudar na renda dessas famílias”, destaca Dean Christem Bezerra, gerente da Seaprof em Sena Madureira.

O intuito do governo do estado é realizar todas as entregas das mais de 300 mil mudas, fruto de uma parceria com o Fundo Amazônia, até o fim do mês de janeiro.

Comunidades indígenas vão receber mais de 24 mil mudas

O programa de distribuição de mudas do governo do Acre também vai beneficiar comunidades indígenas de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Assis Brasil.

As mudas de limão, laranja, coco, manga, abacaxi, cupuaçu, graviola e acerola serão entregues a mais de 350 famílias e estão sendo adquiridas em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O processo de distribuição deve se iniciar no início de fevereiro do ano que vem.

“Essa é uma determinação do governador Tião Viana para que incentivemos atividades produtivas com o meio ambiente e que sejam importantes para os nossos produtores familiares. Vamos fazer a distribuição dessas mudas, que irão garantir o aumento da produção de frutas no Acre”, explica Thaumaturgo Neto, secretário da Seaprof.