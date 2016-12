Prêmio da Mega da Virada aumenta para R$ 225 mi

Todas as apostas registradas para a Mega-Sena a partir desta segunda-feira (26), vão concorrer ao prêmio especial da Mega da Virada, que será sorteada no sábado (31), a partir das 20 horas (horário de Brasília). A previsão da premiação passou de R$ 200 milhões para R$ 225 milhões.

Se aplicar o valor na poupança, o sortudo premiado terá renda de R$ 1,4 milhão por mês.

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14 horas (horário de Brasília) de sábado, em qualquer caixa lotérica do Brasil. A aposta simples custa R$ 3,50. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10.

A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de 1 em 50 milhões. No caso da aposta de 10 números, aumenta para 1 em 238 mil.