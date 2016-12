Acordão garante direitos de Dilma e PMDB no Senado

O presidente do Senado, Renan Calheiros e os senadores petistas Humberto Costa e Paulo Rocha negociaram direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff em troca de apoio para a manutenção da liderança do Senado no PMDB.

De acordo com matéria do jornal Folha de S. Paulo, depois de dias de debate, os políticos decidiram pelo fatiamento do julgamento de Dilma, o que garantiu a ela o direito de exercer cargo público. Em troca, Renan terá o apoio da terceira maior bancada da Casa para a eleição da Mesa Diretora.

Apesar de negar o acordo, a maioria do PT deve votar no senador Eunício Oliveira, que deve ser lançado pelo PMDB no fim de janeiro, segundo a reportagem.

Para garantir a Mesa Diretora que comandará o Senado nos próximos dois anos, Costa e Rocha procuraram Eunício e receberam dele a promessa da primeira-secretaria, que dará ao partido alto poder de gerenciamento orçamentário. Além disso, o PT também deve assumir a Comissão de Assuntos Sociais.

A também cobiçada Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pela petista Gleisi Hoffmann nos últimos dois anos, já foi prometida ao tucano Tasso Jereissati.