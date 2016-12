Neymar e Oscar são os jogadores mais bem pagos do mundo

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o atacante do Barcelona, Neymar, afirmou não estar incomodado por não receber o prêmio Bola de Ouro.

“Estou muito feliz aqui no Barcelona, com a família e com a equipe, com a vida que tenho. Claro que é uma motivação que tenho ganhar a Bola de Ouro, mas não é algo que eu vá morrer por isso”, afirmou o atleta em entrevista ao site oficial do Campeonato Espanhol.

“Eu quero estar feliz, e aqui estou muito feliz. Se não ganhar a Bola de Ouro, não tem problema. Eu não jogo futebol para isso, jogo para ser feliz porque gosto do futebol. Ganhar a Bola de Ouro é consequência do trabalho”, ressaltou ele.

Durante a entrevista, o craque revelado pelo Santos comentou sobre a convivência no Barcelona. “Estar com Luis [Suárez] e com o Leo é um grande prazer. É raro porque eu sou brasileiro, outro argentino e o outro uruguaio: somos rivais em nossos países, porém temos uma grande amizade”, disse. Ainda ao site, Neymar também demonstrou sua admiração pelo argentino Leonel Messi. “Por azar, só um pode ganhar. Messi é o melhor e o respeitamos. Para mim, é uma grande honra ser seu companheiro e dividir vestiário, os gols e tudo em campo”, acrescentou Neymar.

No entanto, segundo levantamento publicado pelo jornal espanhol “Marca”, Neymar Junior lidera o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário de cerca de 30 milhões de euros por temporada. Em segundo lugar, está o também brasileiro Oscar, recém-contratado pelo clube chinês Shanghai, por cerca de 24 milhões de euros. A terceira posição ficou com o craque argentino Messi, que recebe 22 milhões, seguido do português Cristiano Ronaldo, contratado por 21 milhões de euros. O quinto lugar da lista é ocupado pelo brasileiro Hulk, também jogador da liga chinesa.

Já a sexta posição ficou com o francês Paul Pogba, que defende o Manchester United e recebe 17,5 milhões de euros por temporada, seguido pelo inglês Wayne Rooney, que fatura cerca de 17,1 milhões.O único italiano entre o top 10 é o atacante Graziano Pellè, que aparece na oitava colocação, embolsando 16 milhões de euros por temporada. Em nono está Ibrahimovic, com 15,5 milhões, seguido pelo argentino Ezequiel Lavezzi, que recebe 15 milhões de euros.

Confira:

1. Neymar (Barcelona) € 30 milhões (R$ 102,7 milhões)

2. Oscar (Shangai SIPG) € 24,7 milhões (R$ 84,5 milhões)

3. Lionel Messi (Barcelona) € 22 milhões (R$ 75,3 milhões)

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) € 21 milhões (R$ 71,9 milhões)

5. Hulk (Shangai SIGP) € 20 milhões (R$ 68,4 milhões)

6. Pogba (Manchester United) € 17,5 milhões (R$ 59,9 milhões)

7. Rooney (Manchester United) € 17,1 milhões (R$ 58,5 milhões)

8. Graziano Pellé (Shandong Luneng) € 16 milhões (R$ 54,7 milhões)

9. Ibrahimovic (Manchester United) € 15,5 milhões (R$ 53 milhões)

10. Lavezzi (Habei China Fortune) € 15 milhões (R$ 51,3 milhões)

(ANSA)