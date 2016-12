Acre cumpre metas na promoção da igualdade racial

Cumprindo as metas do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Cnpir), o Acre está implementando políticas públicas desse segmento em todos os municípios.

Em sua primeira etapa, o governo, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, realizou seminários de sensibilização, e no próximo ano procederá à capacitação de gestores e conselheiros municipais para o combate ao preconceito.

Em reunião com o governador Tião Viana nesta segunda-feira, 26, na Casa Civil, a representante do Departamento de Promoção da Igualdade Racial do Estado, Almerinda Cunha, apresentou resultados das ações realizadas este ano e também o planejamento para o próximo.

“O Acre cumpre sua tarefa e trabalha para se tornar um modelo na implementação das políticas públicas contra o preconceito”, afirma Almerinda.

Os seminários realizados, além da sensibilização ao tema, criaram os Fóruns de Educação Étnicos e Raciais e os Conselhos de Promoção da Igualdade Racial em cada um dos municípios.

Isso proporciona às populações negra e indígena oportunidades iguais, fazendo com que cada gestor seja um agente transformador no seu ambiente de trabalho ou em sua comunidade no combate ao racismo e à intolerância religiosa.

“Existe uma força intangível que é a energia dos movimentos sociais. Essa luta é tudo que assegura a democracia”, afirma o governador Tião Viana, garantindo total apoio para a continuidade das ações, além de incentivar futuras parcerias para a capacitação profissional de famílias atendidas nessa área.

Essas ações, etapa por etapa, reafirmam o compromisso do Acre de que em todos os municípios exista um local de referência que proporcione à população negra e indígena a igualdade de oportunidades e o combate ao racismo.