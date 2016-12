A quatro dias de deixar o mandato, prefeito de Tarauacá anuncia exoneração em massa

Em apenas dois decretos (Nº71/2016 e Nº72/2016), todos publicados na edição desta terça-feira, 27, do Diário Oficial do Estado, o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PT), faz um verdadeiro limpa no quadro de servidores temporários, de ocupantes de cargos de natureza especial, cargos em comissão e detentores de função de confiança.

Derrotado nas últimas eleições por Marilete Vitorino (PSD), da coligação Avança Tarauacá, o prefeito petista, a quatro dias de deixar o mandato, praticamente esvaziou a pasta da saúde no município, com a exoneração de pelo menos 76 profissionais temporários, dentre médicos, odontólogos, enfermeiros, farmacêuticos, veterinários, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e técnicos de enfermagem.

De outra banda, Rodrigo Damasceno, em um só decreto, cujos efeitos passam a contar a partir da próxima sexta-feira, 30, exonerou todos os ocupantes de cargos de natureza especial, cargos em comissão e detentores de função de confiança.