Prefeito sanciona lei de auxílio-funeral no valor de R$ 1,2 mil

O prefeito de Plácido de Castro, cidade distante 95 quilômetros da Capital acreana, sancionou uma lei uma lei que permite ao órgão conceder auxílio-funeral para pessoas carentes daquele município.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, o auxílio-funeral é de até R$ 1,2 mil. A nova regra já está em vigor desde a última segunda-feira, 26.

Para receber os benefícios, de acordo com a nova lei, as famílias precisam ter um renda percapita de até 1/4 de salário mínimo vigente e serem cadastradas no cadastro único (CAD) na Secretaria de Assistência Social da cidade. Quem decide sobre os critérios para recebimento do beneficio é o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) por meio de entrevistas e diligências também serão usadas para comprovar a necessidade do auxílio.