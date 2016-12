13º salário favorece economia e aquece o comércio

O ano de 2016 foi delicado para a economia brasileira, que vive a pior fase de recessão. Mesmo com o cenário de caos em alguns estados, o governo do Acre trabalhou muito e conseguiu honrar com o pagamento dos servidores púbicos na fase mais crítica da crise, inclusive com o 13º salário, pago no dia 23 deste mês. O pagamento favoreceu o giro econômico e aqueceu o comércio.

Além do 13º, o Estado já garantiu que o salário de dezembro estará nas contas dos servidores públicos nesta quinta-feira, 29. O cumprimento da folha salarial representa para o governo uma injeção de até R$ 420 milhões na economia.

“Realmente houve um aquecimento notório na economia na linha geral do comércio. O pagamento desses valores gera uma forte movimentação na maioria dos segmentos. Ainda que em 2016 o comércio tenha registrado perdas de 30% a 40% no faturamento, este mês de dezembro foi a ‘salvação’ do ano para o comércio acreano”, pontuou Celestino Bento, presidente da Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Para Gerônimo Borges, gerente das Lojas Gazin no Acre, o pagamento da folha salarial garante otimismo nas vendas.

“Apesar da queda de 10% nas vendas em 2016, para um ano de crise conseguimos nos manter bem posicionados no mercado. Com o pagamento do décimo terceiro salário e a previsão de pagamento agora no fim do mês, estamos otimistas em relação às vendas para este fim de ano”, acrescentou Borges.

Servidor público há 42 anos, Messias dos Santos conta que, mesmo diante do cenário de crise, manteve-se otimista em relação ao pagamento da folha, já que durante o ano todo o governador Tião Viana demonstrou intensos esforços para manter a máquina pública.

“Foram diversas medidas de austeridades tomadas pelo governador, o que de certa forma nos deixou tranquilos, pois víamos que isso era feito para que o Estado viesse a honrar o compromisso do pagamento dos nossos salários”, destacou o servidor.