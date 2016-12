Inscrições para o concurso de agentes socioeducativos começam hoje

Nesta terça-feira, 27, iniciam-se as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação por tempo determinado de 210 agentes socioeducativos para as cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Os candidatos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos, e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.

O período para efetuar o cadastro no certame é até 5 de janeiro de 2017. O concorrente deve preencher o formulário de inscrição disponível no site www.sga.ac.gov.br e entregar as cópias dos documentos e do formulário devidamente preenchido com o currículo no endereço de inscrição do município de interesse, disponível no edital do concurso.

“A realização desse concurso demonstra a sensibilidade do governador Tião Viana em investir na melhoria da segurança e da qualidade das atividades sociopedagógicas”, destaca o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Rafael Almeida.

Com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais no regime de escala, os candidatos que forem aprovados no certame irão receber um salário de R$ 2.758,55.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, por mais dois anos.

O candidato poderá obter mais informações referentes ao certame junto ao ISE, por meio do telefone (68) 3224-8804, ou na Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), no telefone (68) 3215-4031, ou ainda pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.