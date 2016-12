Mais uma vez Cruzeiro do Sul (AC) ficou sem comunicação de telefones móveis internet. O sinal foi interrompido por volta de meio dia, e só foi restabelecido às 16h. Diversos setores que necessitam dos serviços ficaram sem funcionar por quase toda a tarde.

O problema já se tornou rotina na região . Algumas ações já chegaram a ser movidas, as empresas participaram de audiências no município, mas constantemente as falhas na comunicação voltam a acontecer. Com informações juruaonline.