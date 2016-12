Segurança Pública presta contas de 2016 e anuncia investimentos para 2017

Nesta terça-feira, 27, o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, recebeu os jornalistas que fazem a cobertura policial diariamente para uma conversa informal sobre a Segurança Pública do Acre e a apresentação da estratégia do governo para o combate à criminalidade em 2017.

Em um café da manhã, Emylson Farias respondeu a perguntas sobre política de segurança e ingresso de jovens em delitos, entre outros assuntos, e apresentou os números de abordagem policial e de operações policiais realizadas em 2016.

Ao longo do ano, foram mais de 400 mil abordagens feitas pela Polícia Militar e 30 grandes operações da Polícia Civil. Nas sete mais relevantes, por exemplo, os policiais deram cumprimento a 550 mandados de prisões e apreenderam mais de R$ 100 mil em espécie.

“Em 2016, tivemos mais operações que nos anos anteriores. Nossa capacidade reativa foi testada com firmeza. Em relação aos crimes contra a vida [homicídios], houve um aumento devido a uma disputa por território, briga de facções, uma tendência de interiorização do crime, que sugere um olhar mais cauteloso na faixa de fronteira”, destacou.

Planos para 2017

Para 2017, segundo o secretário, o governo está investindo R$ 10 milhões na compra de 50 viaturas, que serão entregues em fevereiro, metralhadoras e carabinas, coletes balísticos e munições, além do fortalecimento do sistema penitenciário, que receberá outros R$ 8,8 milhões.

A Segurança Pública pretende ainda aumentar o número de abordagens policiais de maneira ainda mais qualificada, visando a apreensão de ativos criminais de circulação [armas branca e de fogo], e assim reduzir os indicadores de violência.

Outra prioridade é o fortalecimento do Sistema Estadual de Inteligência, que vai receber investimento de R$ 3,3 milhões para a implantação do cerco eletrônico, além de R$ 350 mil para produção de conhecimento científico sobre Segurança Pública e formação de 35 profissionais especialistas em Gestão de Segurança Pública; pesquisa sobre reincidência criminal e pesquisa sobre causas dos crimes contra a vida.

Prevenção por meio do esporte

Na ampliação das ações de prevenção através do esporte e música, o governo está investindo R$ 200 mil, que vão apoiar 20 escolinhas de futebol e cinco turmas de músicas, na parceria com as igrejas e a comunidade.

Para ampliar o Projeto Pacificar, seis novos núcleos de conciliação e mediação de conflitos serão instalados nas regionais de polícia da capital e na Cidade do Povo.