Banco de Leite da maternidade recebe selo ouro em avaliação da Fiocruz

O Banco de Leite Humano da Maternidade Bárbara Heliodora recebeu, neste mês, o selo ouro da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição a qual o banco de leite está vinculado. O selo reconhece que a unidade do Acre manteve a qualidade que a Fiocruz preconiza no tratamento dado ao leite humano coletado.

Para a gerente da maternidade, Jiza Lopes, a conquista é muito importante, porque reconhece o empenho da equipe que atua na unidade.

No Acre, apenas a Maternidade Bárbara Heliodora tem um banco de leite humano. Há 16 anos a equipe da unidade de Rio Branco trabalha estimulando o aleitamento materno e, ainda, permite que sejam captadas doações de leite para bebês que as mães não têm condições de amamentar.

Trabalho realizado com excelência

Hélio Pinto, coordenador do Banco de Leite Humano da MBH, conta que diariamente a equipe passa nos leitos da maternidade explicando e estimulando o aleitamento.

Os bebês que se encontram na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na Unidade de Cuidados Intensivo (UCI), na Rede Canguru ou que tenham algum problema de saúde, às vezes não conseguem sugar o leite de imediato, neste caso a equipe orienta as mães para que se dirijam ao Banco de Leite fazer a ordenha e, para que esse leite seja distribuído ao bebê.

“Muitas vezes a mãe não consegue, a princípio, fazer a ordenha. Então, a equipe pede às mães que já estão aptas que procurem o banco de leite para doar. A partir do momento que uma mãe doa esse leite, ele passa por um processo de pasteurização e pode ser distribuído a outros bebês”, detalha Hélio Pinto.

As interessadas em doar leite podem ligar para o 0800 647 10 60 e uma equipe do Banco de Leite da maternidade se deslocará até a residência para a coleta da doação. Ou, se a doadora preferir, pode ir direto a Maternidade, localizada no centro de Rio Branco, e fazer sua doação.

Doação que alimenta vidas

O bebê da assistente de dentista Soraia Silva está internado na MBH. Ela conta que veio do interior do estado e recebeu toda assistência para o bem-estar dela e de seu filho. “Primeiramente quero agradecer a toda equipe de médicos e enfermeiros que nos atenderam muito bem. Não tenho queixas”, afirmou Soraia Silva.

Soraia disse ainda que reconhece a importância do aleitamento materno, mesmo fazendo ordenha exclusivamente para o seu bebê. “Aqui nós temos todo um preparo com higienização, lavagem das mãos, usamos touca, há todo um processo de esterilização antes da ordenha. Às mães que têm leite em excesso, eu peço que venham doar porque as crianças que estão na UTI, UCI e nos leitos precisam desse leite”, concluiu Soraia Silva.