Polícia prende acusados de latrocínio do subtenente da PM

Foram quase 10 horas de buscas pelos acusados da morte do subtenente j.costa que foi morto com pelo menos 3 tiros na manhã dessa terça-feira 27, quando três homens mataram a vítima e logo depois levaram sua caminhonete.

Logo após a morte do subtenente, policiais militares começaram a investigar onde estariam os assassinos dos policial, por volta do meio dia eles receberam uma informação que a caminhonete do subtenente estaria em uma casa no conjunto Nova Esperança.

A polícia foi até o local e acharam a caminhonete mas na casa não havia ninguém, 5 quadras depois a polícia prendeu Sherman Robson da Silva de 33 anos e Adriana Alexandre da Silva de 23 anos, na casa onde estava a dupla foi encontrada 2 escopetas calibre 12, 14 cartuchos, 2 pistolas 380 com 25 munições, capuz, telefones e um gol de placa NAD-1600.

As investigações continuaram e a polícia recebeu a informação que os três indivíduos que participaram do latrocínio do subtenente estariam escondidos em uma chácara no ramal Beija Flor, no Km- 19 da estrada de Porto Acre.

A Polícia Militar fizeram um cerco na chácara, quando o bando avistou os policiais ouve um troca de tiros onde um homem que foi identificado apenas como “magrão” morreu na troca de tiros e outro ainda baleado conseguiu fugir para uma mata e o terceiro preso Francisco José da Silva de 21 anos juntamente com outra mulher que estava na chácara.

Os acusados foram presos e levados para a Delegacia de Flagrante, segundo o delgado Romulo Diniz que estava acompanhando o caso, todos os presos estavam envolvidos com o latrocínio do subtenente, na chácara foi encontrado armas e um plantio de maconha, a polícia ainda continua nas buscas do terceiro acusado que fugiu para a mata e suspeita que o mesmo esteja baleado.

Selmo Melo