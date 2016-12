Olimpíada, Tite e Palmeiras marcam esporte no Brasil

O ano de 2016 foi intenso para o universo esportivo no mundo, talvez mais ainda no Brasil, que pela primeira vez sediou uma edição dos Jogos Olímpicos. Para a mídia, o evento começou muito antes de os atletas desembarcarem no Brasil, devido aos diversos problemas envolvendo fatores como a qualidade das águas que receberiam esportes náuticos no Rio de Janeiro e a situação em parte precária da Vila Olímpica, a casa dos atletas ao longo do torneio.

Para o esporte brasileiro, a Rio-2016 representou a melhor Olimpíada da história diante das 19 medalhas conquistadas, das quais sete de ouro, seis de prata e outras seis de bronze. Ainda assim, com a 13ª colocação no ranking geral, o Time Brasil não alcançou a meta estipulada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, de ficar entre os dez melhores.

Alguns dos destaques tupiniquins foram o canoista Isaquias Queiroz, que levou duas pratas e um bronze, o saltador Thiago Braz, ouro no salto com varas, e as conquistas do futebol e do vôlei masculino.

TITE

Outro momento marcante do esporte brasileiro em 2016 envolveu a seleção de futebol, que, até junho, tinha o combalido Dunga no comando técnico. Criticado ao extremo, ele não resistiu à eliminação precoce na Copa América Centenário e foi demitido, deixando a equipe nacional na sexta posição das Eliminatórias para a Copa do 2018.

Assumiu Tite, que, superando até a mais otimista das expectativas, venceu todos os seis jogos que disputou nas Eliminatórias, deixando a seleção na liderança e voltando a conquistar o apoio do torcedor brasileiro.

PALMEIRAS

Ainda no futebol, o Palmeiras fez um Campeonato Brasileiro fabuloso, quase tão bom quanto o do Corinthians em 2015, e foi campeão com sobras após 22 anos de jejum.