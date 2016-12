OCA celebra seis anos de fundação com mais de 10 milhões de atendimentos

Referência nacional em atendimento ao público, a Organização em Centrais de Atendimento (OCA) de Rio Branco, ligada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), celebra nesta terça-feira, 27, seis anos de fundação, superando a marca de 10 milhões de atendimento efetuados.

Essa nova política de atendimento ao cidadão, implantada em dezembro de 2010, disponibiliza diferentes serviços e instituições num só lugar.

A central agrupa 27 órgãos dos âmbitos municipal, estadual e federal, 330 agentes públicos distribuídos em seis praças e oferta uma média de mil serviços.

A eficiência funcional é certificada pelos cidadãos. Nesses seis anos de atuação, a OCA manteve a aprovação dos usuários sempre acima de 90%. Segundo dados da instituição, a média do índice de satisfação em 2016 é de 96%, superando a marca do ano anterior.

“Antes as pessoas precisavam se deslocar para vários lugares em busca dos serviços. Com a OCA, o governo conseguiu juntar num único espaço as principais necessidades da população, com uma política de atendimento que prima pela cortesia, pelo atendimento no menor tempo possível e procurando dar respostas ao cidadão”, destacou a secretária da SGA, Sawana Carvalho.

Margareth Cavalcante, diretora da OCA, observa: “Sonhos nascem de gestores que acreditam que a população merece exercer sua cidadania e ser atendida com dignidade. Nesses seis anos, mantivemos nosso índice de satisfação, tendo como pilar a política de atendimento, de uma a gestão diferenciada que preza pelo bem-estar da população”.

Formas de atendimento

Além do atendimento pessoal, a OCA oferece outros serviços de interação ao público. O Guia de Serviços Públicos do Acre reúne informações importantes para a execução de um serviço, como documentação necessária, dados de cobrança, dias, horários, locais de atendimento, entre outros.

A plataforma virtual concentra dados sobre mais de 2.500 serviços públicos, disponíveis em todo o Estado. O portal também permite aos cidadãos a realização de procedimentos disponíveis pela internet.

Outra importante ferramenta de atendimento é a página do facebook da OCA Rio Branco. A fan page é um mecanismo de interação. Por ela, os cidadãos podem esclarecer dúvidas e checar prazos.

Ao checar todos os dados, antes de sair de casa, as pessoas economizam tempo e dinheiro com deslocamentos.

Horário de funcionamento

A central inicia seu atendimento às 8 horas e encerra às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O fluxo segue normalizado durante o horário de almoço.

A OCA está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 299, no Centro de Rio Branco. Outras informações podem ser adquiridas por meio do telefone: (68) 3215-2400.