Prefeito Marcus Alexandre e produtores definem calendário de trabalho em ramais da Transacreana

O prefeito Marcus Alexandre recebeu nesta terça-feira, 27, na sede do executivo, presidentes e representantes de treze associações de produtores da Estrada Transacreana. Na pauta: a definição do calendário de trabalho para 2017, na Ação de Inverno. Participaram da reunião, o secretário de Articulação Comunitária e Social, Manoel Lima, a vereadora Graça da Baixada e o diretor-presidente da CEASA, Jorge Rebolças.

Em comum acordo com as lideranças, ficou decidido que os trabalhos de melhoria das vias rurais serão iniciados pelo Ramal do Jarinal, que tem em torno de 18 quilômetros.

A meta, de acordo com o prefeito Marcus Alexandre, é garantir o acesso em todos os ramais da Transacreana de forma que os agricultores possam produzir “tendo a certeza da escoação dos produtos pelos ramais”.

Para o presidente da Associação dos Produtores do Jarinal, Jonas Lima, com a manutenção do ramal será possível aumentar o plantio, já que os grãos, como milho e arroz, terão venda certa na CEASA e outros espaços de venda.

O aumento da produção agrícola, sonhado pelos moradores do Jarinal, já é realidade no Ramal Escondido, que foi piçarrado este ano pela Prefeitura. “Ao longo de todo o ramal, os agricultores plantaram mais macaxeira e milho porque tinham certeza de que poderiam tirar os produtos para a cidade a qualquer hora”, disse Liberato Pereira, presidente da Comunidade Progresso, no Ramal do Escondido.

Da Associação do Itamaraty, no quilômetro 80 da Transacreana, o líder Claudionor dos Santos também trouxe o agradecimento dos moradores. Ele cita que em 15 dias os 36 quilômetros do ramal foram beneficiados. Em 2017, o Itamaraty será novamente beneficiado.

250 quilômetros de ramais e outras melhorias

Este ano a Prefeitura, por meio do Departamento de Ramais da EMURB, abriu e melhorou 250 quilômetros de ramais na região da Transacreana, além da instalação de dispositivos de drenagem como bueiros, o que fortaleceu a agricultura familiar da localidade. Muitos ramais, como o do Cairara, do Bigode e do Alberto, foram piçarrados.

As ações da Prefeitura na Transacreana foram além das vias. Com a revisão do Plano Diretor, em abril de 2015, a Vila Verde, localizada a 58 quilômetros do Centro da capital, foi oficialmente anexada à zona urbana de Rio Branco. Assim, foram intensificados esforços em atender as reivindicações da comunidade, como a organização dos endereços com nomes de ruas e código postal – o que vai viabilizar o atendimento dos correios -, além do piçarramento, iluminação pública e melhorias no campo de futebol.

Em 2015, a Prefeitura ampliou e reformou a Unidade de Saúde da Família, Sebastiana Prado, localizada na Vila Verde, Projeto de Assentamento Figueira. A USF que só funcionava até às 13 horas com um médico, agora atende até às 16 horas contando com dois médicos diariamente. O número de enfermeiros e técnicos em enfermagem também foi ampliado. Outra novidade é o atendimento odontológico que será realizado três vezes por semana.

E agora em dezembro a Vila Verde ganhou a Praça Juscelino Gomes de Almeida, que é o primeiro equipamento de lazer e convívio comunitário daquela comunidade, local propício ao passeio e descontração.

A área construída é de 1.508 metros quadrados. A obra foi iniciada em junho deste ano e conta com playground infantil, espaços coletivos, paisagismo no entorno, iluminação e acessórios de acessibilidade. A obra foi executada com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.